Auch Region Südwestpfalz betroffen : Landrätin Ganster kritisiert Schließung der Impfzentren

Mainz/Südwestpfalz/Zweibrücken/Pirmasens Rheinland-Pfalz bekommt kein Geld mehr vom Bund und sieht keinen Bedarf mehr.

Anlass der Schließung sei die neue Impfverordnung der Bundesregierung und der Rückzug des Bundes aus der Kofinanzierung der Impfzentren in den Ländern. Hoch verwies außerdem auf die entspanntere Corona-Lage: „Die Herbstwelle ist abgeebbt und aktuell verzeichnen wir keinen großen Andrang in den Impfzentren.“

135 neue Corona-Infektionen wurden von vergangenem Mittwoch bis Dienstag im Gesundheitsamtsbezirk Südwestpfalz bestätigt, davon 34 in Zweibrücken, 20 in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und 9 in der VG Zweibrücken-Land.

Im Gesundheitsamtsbezirk Südwestpfalz gibt es derzeit nur noch ein Impfzentrum, und zwar in der Pirmasenser Messehalle. „Diese Entscheidung aus Mainz kommt völlig unerwartet und steht in absolutem Gegensatz zu den noch vor einigen Tagen gemachten Aussagen“, kritisiert Landrätin Susanne Ganster (CDU). Bisher sei die Kreisverwaltung davon ausgegangen, dass die Aufgabe des Impfzentrums als dauerhaftes staatliches Impfangebot durch das Gesundheitsamt vorgehalten werden soll. „Diese Kehrtwende verunsichert alle handelnden Akteure auf kommunaler Ebene und bedeutet auch einen Vertrauensverlust für die künftige Zusammenarbeit“, zeigt sich die Landrätin in ihrer Pressemitteilung enttäuscht von der Vorgehensweise des Landes. Eine Impfstelle in Eigenregie und auf eigene Kosten zu betreiben, sei für den Kreis jedenfalls finanziell nicht möglich.