Süßes oder Saures in Dietrichingen : Buntes Montagsprogramm

Süßes oder Saures in Dietrichingen

Die Kinder dürfen zur Halloweenparty am Montag gerne verkleidet kommen. Foto: picture alliance / dpa/Arno Burgi

Dietrichingen Förderverein für Kultur in Dietrichingen lädt ins Dorfgemeinschaftshaus ein.

Der Förderverein für Kultur in der Ortsgemeinde lädt Dietrichingen veranstaltet am kommenden Montag, 31. Oktober, eine Süßes-oder-Saures-Party . Beginn ist um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Für Speisen und Getränke wird gesorgt sein.

Eine Woche später am 7. November findet die zweite Veranstaltung „Zukunft-Check“ statt. Beginn ist um 19 Uhr. Am 14. November, ebenfalls um 19 Uhr, steht ein Vortrag der Wehrführerin Theresa Schäfer zum Thema „Verhalten im Katastrophenfall“ auf dem Programm. Das Dorfgemeinschaftshaus ist ab 18 Uhr geöffnet. Beim Dietrichinger Kult-Abend am 28. November werden Filme über Dietrichingen aus den guten alten Zeiten gezeigt.