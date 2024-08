Afrikanische Schweinepest Vorbereitet auf den Tag X

Unter Leitung von Landrätin Susanne Ganster fand am Mittwoch, 24. Juli, in der Kreisverwaltung Südwestpfalz zudem ein Runder Tisch statt, bei dem Vertreter aus Jägerschaft, Forstämtern, Landwirtschaft, Katastrophenschutz sowie der Unteren Jagdbehörden des Landkreises und der Städte Pirmasens und Zweibrücken zusammenkamen. Um die ASP einzudämmen, verdeutlichten Vertreter des Veterinäramts bei dem Treffen, müssen an diesem Virus verendete Wildschweine frühzeitig aufgespürt werden. Zentral ist dabei die nach wie vor landesweit gültige „Anordnung zur Durchführung eines Monitorings auf das Vorliegen der Klassischen und der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen“.