Kreishaushalt : Bis zu 39 Millionen Euro für DSL-Lückenschluss

Südwestpfalz Der Kreis will weiter in den Ausbau des schnellen Internets auch im ländlichen Bereich investieren.

Längst ist die Versorgung der Kreisbürger mit schnellem Internet zu einer Daueraufgabe geworden: Auch in den nächsten Jahren wird der Landkreis Millionenbeträge investieren – werden alle rund 1 200 „weiße Flecken“ mit einem schnellen DSL-Anschluss versorgt, müssen 39 Millionen Euro in die Hand genommen werden.Bevor dieses Millionenprojekt allerdings realisiert wird, stehen zwei kleinere Einzelprojekte an, nachdem in den vergangenen vier Jahren schon eine Grundabdeckung mit mindestens 30 Megabit pro Sekunde geschaffen wurde. Im Sommer nächsten Jahres will der Landkreis den Auftrag für schnelles Internet in rund 20 Grundschulen vergeben, damit in jedem Klassenzimmer eine Geschwindigkeit von 30 Megabit pro Sekunde erreicht wird – in den weiterführenden Schulen im Landkreis ist dieses Ziel schon erreicht.