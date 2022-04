Unwetter am Wochenende : Haushalte stundenlang ohne Strom

Schneewehen auf der Sickingerhöhe, hier bei Käshofen, erschwerten die Einsatzfahrten zusätzlich. Foto: Norbert Schwarz

Battweiler/Martinshöhe Sturmtief „Nasim“ hat am Wochenende etliche Menschen in der Region beeinträchtigt.

Das Tiefdruckgebiet „Nasim“ hielt fast 100 Feuerwehrleute der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land auf Trab und bescherte vielen Menschen kalte Stuben und Wohnzimmer, weil wegen eines mehrstündigen Stromausfalls die Heizungen auf „Störung“ standen und nicht liefen. Arg gebeutelt zudem viele Landwirte auf der Sickingerhöhe, so etwa in Martinshöhe und Battweiler, wo in den Stallungen die Melkeinrichtungen mangels Strom den Dienst versagten und die Melkroboter den Kühen keine Leere Euter bescherten, was denen Qualen bereitete. Einziger erfreulicher Aspekt: Trotz zahlreicher lebensgefährlicher Situationen, gab es keine Menschenleben zu beklagen, ebensowenig gab es Verletzte.

Begonnen hat alles schon in den frühen Abendstunden des Freitags. Überflutungen alarmierten die Löscheinheiten aus Kleinsteinhausen und Dietrichingen. Die Wassermassen vom Freitag setzten Keller unter Wasser, drückten Kanalschächte hoch. Hobby-Meteorologen in Battweiler haben auf Nachfrage mitgeteilt, dass bis in die Samstagabendstunden insgesamt 65 Liter auf einen Quadratmeter vom Himmel kamen. Von Donnerstag auf Freitag sind es 39 Liter gewesen, von Freitag auf Samstag dann nochmals 26 Liter.

Einem Bauherrn in Battweiler sorgten die Regenschauer dafür, das ein acht Kubikmeter fassendes betoniertes Sammelrundbecken wieder aufgetrieben wurde und in Schieflage geriet. Die Bauarbeiter hatten vor Tagen das tonnenschwere Becken mit einem Bagger akkurat ausgerichtet ins Erdreich gehievt. Wegen der Witterung hatte die Beckengrube nicht mit Sand verfüllt werden können. Die sintflutartigen Regenfälle ließen jetzt die Grube volllaufen und sorgten für eine Schieflage bei der Sammelgrube.

In der Nacht von Freitag auf Samstag sorgte das Tiefdruckgebiet „Nasim“ dann für eine weitere Überraschung, denn statt Regen fiel plötzlich schwerer Pappschnee vom Himmel und überzog insbesondere die höher gelegenen Straße der Sickingerhöhe mit einer weißen Pracht, die allerdings im Verlauf des Abends und der Nacht bis zu den Talauen reichte und dort zu einer zusätzlichen Gefahr nicht allein auf den Straßen wurde. Gleich reihenweise krachten Bäume unter der Schneelast um, blockierten Verbindungsstraßen, Wirtschaftswege oder fielen in Leitungen des vorderpfälzischen Energieversorgers.

Die Kreisstraße 66 zwischen Winterbach und Wiesbach war an verschiedenen Stellen von umgestürzten Bäumen blockiert. Das gleiche Bild bei der Straße hoch nach Käshofen. In der Käshofer Schlagberghütte kamen anfahrende Besucher mit dem Schrecken davon, als umstürzende Bäume plötzlich die Weiterfahrt verhinderten. Die Einsatzleitstelle aus Contwig beruhigte die Fahrzeuginsassen und schickte die helfenden Floriansjünger vorbei, die mit Motorsägen die hölzernen Hindernisse aus dem Weg räumten.

Noch größeres Glück hatten Anwohner in der Wiesbacher Sessbergstraße. Dort fiel von der gegenüberliegenden Waldseite ein Baum über die Zufahrtsstraße. Die Baumspitze donnerte noch auf das Hausdach und das davor geparkte Auto. Bis in die Morgenstunden versperrte Astwerk des entwurzelten Baumes die Eingangstür des Hauses.

Eine Stunde nach Mitternacht war in den frühen Samstagmorgenstunden die Stromversorgung für fast 100 Versorgungsorte der Pfalzwerke AG Netz in der gesamten Pfalz zusammengebrochen. Ein Schwerpunkt dabei die Sickingerhöhe mit den Orten Biedershausen, Kleinbundenbach, Knopp, Martinshöhe, Schmitshausen, Reifenberg, Maßweiler, Battweiler und mehr. Während in den Vormittagsstunden des Samstags dann weitgehend viele Ortschaften wieder mit Energie versorgt werden konnten, fiel der Morgenkaffee meist dem fehlenden Strom zum Opfer.