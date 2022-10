Nach Hengstbach entführt : Daumen hoch trotz Straußklau

Daumen hoch ist weiter die Devise der Straußmädels und Straußbuben von Wattweiler. Der Straußklau hatte sie aber sehr gewurmt. Doch alles sei vergessen. Foto: Norbert Schwarz

Zweibrücken Die Wattweiler Kerwemacher sind mit ihrer Veranstaltung in der Summe sehr zufrieden.

Die Wattweiler Kerwetage liegen gerade einmal zwei Wochen zurück. Eine Superkerwe war es nach Überzeugung vieler in der Vorortgemeinde. Ortsvorsteher Thomas Körner und die sechs Straußmädels und Straußbuben eingeschlossen. Allein Petrus und das Wetter spielten nicht mit – und? Für einige Tage wurde bildlich gesprochen das Kriegsbeil ausgegraben. Zwischen zwei Straußbubengilden. Der aus Wattweiler und jener Berg aus Hengstbach. Wie ein solcher Wermutstropfen in den Kerwefreudenbecher der Wattweilerer fallen konnte?

Der Reihe nach. Dass Straußmädels und Straußbuben sich wirklich an die Wurzeln der Brauchtumspflege überhaupt erinnern ist selten, so jetzt aber in Wattweiler zur außergewöhnlichen Kerwe 2022 passiert. Zusammen mit dem Kirchenchor gab es eine Erinnerungsstunde in der Wattweiler Dorfkirche. Der nachfolgende Fackelzug durch den Ort war ein Spektakel nicht allein für mehr als 400 Kinder. Lena Heilmann schätzt, dass insgesamt mehr als 100 Teilnehmer beim Fackelumzug dabei gewesen sind und ihren Spaß hatten. In der Mehrzweckhalle klang dieser furiose Auftakt aus. Zur musikalischen Untermalung des Auftaktabends hätten die beiden Musiker Nico und Philipp einen überzeugenden Beitrag geleistet. Doch damit nicht genug. Es gab ein imposantes Feuerwerk, nachdem mit Erfolg die Kerwe ausgegraben worden war. Für den nächtlichen Himmelszauber hatten die Straußmädels und Straußbuben selbst gesorgt, was prompt die Frage auslöst: „Ist von euch jemand Feuerwerker?“ Gelächter bei den Straußmädels und Straußbuben. Nein, alles ganz legal im Handel erworben, aus der eigenen Kasse bezahlt und halt passend gezündet.

Die Eigeninitiativen würden für die Kerwetage schlechthin gelten, klären die Straußmädels und Straußbuben aus Wattweiler auf und verschweigen dabei natürlich nicht eine Helferschar aus den Familienreihen oder von Freunden. Geld käme in die Vereinskasse durchs Ständeln — wie auch jetzt am Dienstag geschehen — oder sonstigen Aktion im Dorf. Ein Teil fließt dann wieder in eigene Aktionen ein, etwa wenn mit den Dorfkindern Insektenhotels gebaut werden oder es für die Kleinen zu Ostern eine Überraschung gibt. Auch beim kommenden Halloween wird wieder an die Kleinen gedacht.

Samstag sei mit dem TuS die Post abgegangen. Straußmädels und Straußbuben aus Brenschelbach feierten mit. Zum Kuchenbuffet am Sonntag habe es von den Dorffamilien zahlreiche Kuchenspenden gegeben. Auch der Dauerregen konnte das Fest nicht trüben. Selbst der in der Nacht dann von Hengstbacher Straußmädels und Straußbuben erfolgreich verübte Straußklau (wir berichteten), in dessen buntes Papierkleid die Wattweiler nicht allein viel Arbeitsschweiß investiert hatten, sondern Geld für den Baumkauf und den farbigen Baumschmuck aus tausenden bunter Bändchen.

Detektivisches Gespür habe nicht dazugehört, um den Tätern auf die Spur zu kommen, berichten die Wattweilerer übereinstimmend. Die Bänderspuren hätten eine deutliche Sprache gesprochen. Für die Rückgabe sei dann ein Preis in Form von Gerstensaft gefordert worden. Wiederwillig habe man dem zugestimmt.