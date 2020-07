Zweckverband Wasserversorgung : Stoppt geplante Fischtreppe die Turbine?

Wallhalben Weil eine Studie nicht alle wesentlichen Fragen beantwortet, müssen die Verfasser jetzt nachliefern.

Die Wallalb ist ein Gewässer der II. Ordnung und somit in der Unterhaltungslast des Landeskreises Südwestpfalz. Seit Jahren bemühen sich Landkreis als Gewässerzuständige und die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Kaiserslautern als zuständige Behörde, die europäischen Vorgaben für Gewässerschutz zu erfüllen. Nach dieser sollen Fische von der Quelle bis zur Mündung Bäche und Flüsse durchschwimmen können. An Stauwehren als künstlichen Hindernissen werden deshalb vielfach „Fischtreppen“ errichtet, um die Durchlässigkeit der Fließgewässer für die Fische zu gewährleisten.

Bei der letzten Zusammenkunft der Mitglieder des Zweckverbandes Wasserversorgung Werkleiter unterrichtete Becker die Verbandsmitglieder darüber, dass eine vorliegende Studie zum Errichten einer Fischtreppe weitere Fragen aufwirft. Denn das vom Landkreis Südwestpfalz beauftragte Ingenieurbüro Floecksmühlen aus Aachen hat bei seinen Untersuchungen im Augenblick nur den Fischaufstieg, nicht aber auch den Fischabstieg in seine Betrachtung einbezogen. Werkleiter Joachim Becker bei der Versammlung: „Der Landkreis Südwestpfalz als Gewässerunterhaltspflichtige hat bereits die Ergänzung der Studie in Auftrag gegeben. Erst danach können wir umfassend informieren und stehen möglicherweise vor der Entscheidung, ob sich der Turbinenbetrieb dann überhaupt noch lohnt.“

In einem ergänzenden Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur verweist Joachim Becker darauf, dass für einen optimalen Turbinenbetrieb 400 bis 500 Liter im Fließgewässer notwendig seien. Die SGD-Süd habe vor Ort entsprechende Messinstrumente installiert. Danach habe die Wallalb als Fließgewässer an 300 Tagen im Jahr eine Durchflussmenge von 700 Litern in der Sekunde beim Messpunkt Kneispermühle. „Wir hatten schon Überlegungen angestellt, ob wir die Wasserkraft nicht generell zur Stromerzeugung nutzen könnten, doch dafür reicht die Wassermenge nicht. Das Dreifache wäre notwendig um wirtschaftlich zu arbeiten“, so Joachim Becker. Bei Hoch- und Niedrigwasser wird zudem die Wasserturbine ganz abgeschaltet.