Vor Protesttag 8.1. Bauern-Protest gegen Steuerpolitik

Landwirte haben am Ortseingangsschild von Maßweiler Gummistiefel aufgehängt. Ein symbolischer Protest gegen die Politik der Ampel-Regierung in Berlin – um zu warnen, dass etliche Landwirte ihre Stiefel an den Nagel zu hängen drohen (umgangssprachlich für aufgeben) infolge finanzieller Belastungen wie der Streichung von Agradiesel-Subvention und Kfz-Steuer-Befreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge. „Ein Zeichen unserer Zeit“, schreibt Merkur-Leser Volkhard Gabriel nüchtern zu seiner stimmungsvollen Aufnahme in der Dämmerung.