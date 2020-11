Trotz Corona-Zeit verfolgt Martinshöhe viele bauliche Pläne weiter : 100 000 Euro für 100 Meter Straße

Martinshöhe Unbefestigte Stichstraße gegenüber Dorfgemeinschaftshaus wird erstmals hergestellt. Pläne für DGH und Neu­baugebiet kommen voran.

Zum Hemmschuh ist in diesem Jahr die Corona-Pandemie auch in der Kommunalpolitik geworden. Doch in Martinshöhe sind viele Projekte auf den Weg zu bringen. Ortsbürgermeister Hartwig Schneider hat zusammen mit den Ratsmitgliedern ganz konkrete Vorstellungen, worüber man sich umgehend den Kopf zerbrechen muss, um Entscheidungen zu diesen und jenen Weichenstellung treffen zu können. Bauliche Veränderungen beim Dorfgemeinschaftshaus, Straßenausbau und vor allem das Ausweisen des neuen Baugebietes stehen dabei ganz oben an, wie Schneider im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur erklärt.