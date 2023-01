Sternsinger : Mit Stern und Spendenbüchse

Die Contwiger Sternsinger am Sonntag beim Gruppenfoto mit Pfarrer Johannes Müller, den Pastoralreferenten Becker und Dully, und Messdienern am Altar der Sankt-Laurentius-Kirche Contwig. Foto: Norbert Schwarz

Contwig In diesen Tagen sind wieder die Sternsinger durch die Orte gezogen, um für Kinder in Not zu sammeln.

Als Sternsinger haben sich am Samstag im Ortsteil Stambach und am Sonntag in der Ortsgemeinde Contwig allein 28 Kinder mit ihren erwachsenen Begleitern mit der Sammelbüchse durch die Straßen des Heimatortes begeben und dabei mehr als 400 Familien aufgesucht. Mit dabei wie in allen Jahren davor Pfarrer Johannes Müller selbst und Heidi Bender, die seit 1986 zentrale Anlaufstelle für die Sternsingeraktion in der Pfarrei Sankt Laurentius Contwig ist und 2019 bei der damaligen Kanzlerin Angela Merkel in Berlin mit Sternsingern des Bistums Speyer weilte. Die gesammelten Spendengelder kommen dieses Jahr den Kindern des Inselstaates Indonesien zugute.

Kinder für Kinder auf der Straße, stellte Pfarrer Johannes Müller bereits in der Sonntagspredigt fest und erinnerte bei der Segnung und festlichen Aussendung zur diesjährigen Aktion an das große Kinderengagement. Alle seien von der guten Sache überzeugt und dafür hochmotiviert. Den Schutz der Kinder auf dieser Welt hatte Johannes Müller zuvor bereits in den Mittelpunkt gerückt. Sechs Jungs und 22 Mädchen stellen sich in diesem Jahr erneut für die Sternsingeraktion zur Verfügung.

Nicht selten sind es Kommunionkinder, die nach dem Empfang der Ersten Heiligen Kommunion im letzten Jahr auch bei der Sternsingeraktion mit von der Partie sein wollen. Lea Heinrich und Lukas Treitz, beide acht Jahre alt, sind dafür ein Beispiel. Mit viel Freude tragen sie auf dem Kinderhaupt die Königskrone, haben farbige Umhänge und sich in der Mittagspause am Sonntag mit heißen Würstchen und Brötchen gestärkt. Freundlich sind sie überall an den Haustüren aufgenommen worden und tief beeindruckt waren die beiden Grundschüler davon, dass die Spendenbereitschaft der Menschen aus Contwig einmal mehr beispielgebend ist. „Einmal haben wir einen 100 Euro-Schein bekommen und zweimal wurde uns ein 50 Euro-Schein in die Büchse gesteckt. Da ist in unserer Gruppe schon eine hübsche Spendensumme zusammengekommen“, wissen die Kleinen freudestrahlend als summarische Zwischenbilanz zu berichten. Das Endergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Wie Lea und Lukas hat sich auch die 21-jährige Nina Schreiber bei den Contwiger Sternsingern aktiv für hilfsbedürftige Kinder auf dieser Welt eingesetzt. Inzwischen studiert sie am Campus Landau der Uni Koblenz auf Grundschullehramt, hat die Fächer Deutsch und katholische Religion belegt. Dass sie sich weiterhin in den Dienst der Sache stellt, ist für sie dem Grunde nach eine Selbstverständlichkeit. Gerade Kindern helfen zu können sei doch das Schönste auf der Welt und das nicht nur im Beruf, sondern auch im Alltag – und dazu zählt an diesem Wochenende die Sternsingeraktion in ihrer Heimatpfarrei Contwig.

Hedi Bender ist in die Pfarreiarbeit von Sankt-Laurentius Contwig in vielfältigster Art und Weise eingebunden. Mit den Sternsingern, so ihre eigene Schätzung, sei sie schon Jahr für Jahr seit 1986 unterwegs. Corona habe auch in dieser Beziehung eine Zäsur dargestellt und auch jetzt seien einige Kinder krank geworden und könnten nicht als Sternsinger durch die Straßen ziehen, ihr Lied erklingen lassen und Verse aufsagen. Das „C+M+B“, eingerahmt mit der Jahreszahl 2023 müssen sie nicht mehr per Kreide und Hand über die Türen der besuchten Wohnungen oder Häuser anbringen, inzwischen gibt es einen entsprechenden Aufkleber, der flugs angebracht wird. An die Weisen des Morgenlandes erinnerte auch Pfarrer Johannes Müller bei der Sonntagspredigt. Die Buchstaben „20C+M+B23“ stehen allerdings als Abkürzung für das Lateinische „Christus mansionem benedicat“, Christus segne dieses Haus.