Verbandsgemeinderat : Der Schulweg nach Bottenbach bleibt offen

Hornbach Für die Kinder aus Groß- und Kleinsteinhausen wurde jetzt eine neue Zweckvereinbarung geschlossen.

Bereits beim Aufruf dieses Beratungspunktes kam der erst kurz im Amt weilende Verbandsbürgermeister nicht umhin, detailliert und in exakter zeitlicher Abfolge alles das nochmals in Erinnerung zu rufen, was mit Medienberichten, Elternbriefen, Petitionen, Resolutionen, Positionspapier der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land und die vielen Beiträgen in Social Media zum Thema Grundschule Bottenbach geschrieben wurde.

„Da ist für mich, der nur wenige Tage im Amt war, vieles eingeprasselt. Vieles davon war schlicht und einfach falsch. Ich war wenige Tage im Amt, da kam von der VG Pirmasens-Land die Nachzahlungsaufforderung in Höhe von 102 365,63 Euro für das Jahr 2018. Warum, weshalb? Mein Amtsvorgänger hat mit Pirmasens-Land verhandelt und gesagt, wir (Zweibrücken-Land) zahlen im Jahr 2018 nur 35 000 Euro. Leider war der Vertrag ein anderer. Daraufhin habe ich mir auch die Schulen angeschaut, auch die Grundschule Hornbach und stellte fest, dass dort Sanierungsbedarf besteht und wir handeln müssen. Die Schulleitung der Hieronymus-Bock-Grundschule sprach den Ganztagsbesuch bei mir an. Ein Blick in die bisher gelten Zweckvereinbarung mit Pirmasens-Land offenbarte, dass wir eine Menge Geld für die Grundschule Bottenbach von Zweibrücken-Land zahlen. Das ist ja auch in diesem Gremium schon öfter angesprochen worden und mir wurde klar, hier muss sich was ändern“, so Bürgermeister Björn Bernhard am Sitzungsabend rückblickend.