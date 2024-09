Kleinsteinhauser Kindertagesstätte Jetzt Rennstrecke statt Staunässe in Kita

Martina Wagner rückblickend: „Da sind Phasen dabei gewesen, wo wir nicht ein noch aus wussten. Aber, mit dem Planungsbüro Arnold an der Seite hatten wir einen vertrauensvollen Partner, wir haben im Rat uns viele Gedanken gemacht und mit den Diskussionen das erreicht, was rückblickend mit Sicherheit die beste Problemlösung gewesen ist. Auf das Schaffen neuer Streifenfundamente; die Probebohrungen um dem Hauptproblem überhaupt auf die Spur zu kommen, will ich an dieser Stelle überhaupt nicht eingehen – es würde ganz einfach den Rahmen sprengen“, so die Ortsbürgermeisterin Wagner die sich nunmehr darüber freut, dass endlich Licht am Ende des langen Arbeitsweges sichtbar wird. Vergessen sind die Überraschungsmomente, bei denen festzustellen war, dass unterm Estrich kaum Bodenaufbau vorhanden gewesen ist und die vorherige Versiegelungsarbeit für den alten Boden doch umsonst gewesen ist, weil alles doch erneuert werden musste.