Anregungen der Bürger Starkregenkonzept angepasst

Nur noch wenige Grundstücke sind verkäuflich, Bernhard Krippleben freut sich darüber, dass es immer wieder zu Nachfragen hinsichtlich eines Grunderwerbs kommt. „Wir als Gemeinde versuchen weiterhin bei einem Preis von 100 Euro je Quadratmeter voll erschlossen zu bleiben. Nach dem gegenwärtigen Sachstand sieht es danach aus, dass wir damit insgesamt auskömmlich sind. Wer sich jetzt für einen Bauplatz entscheidet, wird also mit diesem Preis noch bedient werden können. Wie das allerdings in einigen Monaten aussieht, lässt sich nicht sagen“, wirbt Krippleben in eigener Sache. Die Nähe zu Hornbach ist für viele Interessierte ein Vorteil. Zudem hat Mauschbach mit der zentralen Kindergarteneinrichtung in Althornbach bei der Baulandnachfrage junger Familien stets ein Faustpfand in der Hand. Mit den landschaftlichen Reizen, die Mauschbach aufgrund seiner Gesamtlage zu bieten hat, kann die Ortsgemeinde weiter punkten. Auch wenn die Abschwächung auf dem Bausektor nicht zu übersehen sei, stellt Bernhard Krippleben auch weiterhin eine intensive Baulandnachfrage fest.