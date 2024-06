Hornbachtal Im Herbst soll es Ergebnisse geben

Davon, wie sich Veränderungen, mögliche Renaturierungen und vergleichbare wasserwirtschaftliche Maßnahmen auswirken, können jetzt auch die geschädigten Bürger aus der Nachbarortschaft Althornbach ein Lied singen. In der Spitze des Schadensereignisses, so ist beim Infoabend in der Pirminiushalle von Hornbach zu hören gewesen, war am Althornbacher Pegel ein Abflusswert von 175 Kubikmetern pro Sekunde gemessen worden. Dass die Wassermassen derart die Hauptstraße überfluten, habe Althornbach in der Art und Weise noch nicht erlebt.