Auch Gefahrenabwehrverordnung Thema im Stadtrat Hornbacher Stadttor-Umfeld wird neu gestaltet

Gleich zum Beginn seiner ausführlichen Erläuterungen hielt Dipl.-Ing. Meckler fest, dass die verschiedenen Planstudien, die sein Büro für den Bereich „Oberes Stadttor“ angefertigte, in den Gesamtplan „weiterer Ausbau der B 424 in der Ortsdurchfahrt Hornbach“ eingeflossen sind. „Die Neugestaltung der in Frage kommenden Bereiche von Hornbach, wie beispielsweise das jüngst sanierte Obere Stadttor, setzen die bei „Sankt Fabian“ schon realisierte Gestaltungsidee fort“. Dabei, daraus machte Meckler kein Hehl, werde es nicht immer gelingen, Planideen vollinhaltlich umzusetzen. Meckler ein Beispiel nennend: „Die Fahrbahn der B 424 im Marktplatzbereich gleichfalls zu pflastern wird nicht gelingen. Die Verkehrsfläche wird asphaltiert bleiben.