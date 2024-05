Auch Solarflächen und Blutspenden Thema im Rat Wird Hornbacher Rathausplatz zum Parkplatz?

Der Rückkehr des DRK-Ortsvereins Hornbach in die Pirminiushalle für vier Blutspendetermine im Jahr steht künftig auch nichts mehr im Wege. Für Ratsmitglied Thomas Hohn (FDP) ist auch diese Sache eine Frage der dringlichen Entscheidung gewesen. Hohn, der selbst bei der Feuerwehr und dem DRK aktiv ist, konnte nicht verstehen, warum der Hornbacher DRK-Ortsverein seine Blutspendetermine wie etwa am heutigen Freitag im benachbarten Althornbach (17. Mai, 17 bis 20 Uhr im Bürgerhaus) organisieren muss. Dort muss das DRK keine Mieter zahlen – Mietforderungen aus Hornbach hatten die DRK-Blutspendetermine sozusagen vertrieben. Die Meinungsverschiedenheiten, so wurde jetzt am Sitzungsabend deutlich, sind aber ausräumbar. Die Hornbacher Stadtratsmitglieder sprachen sich dafür aus, dass der Hornbacher DRK-Ortsverein für vier Blutspendetermine die Pirminiushalle Hornbach kostenfrei im Jahr nutzen kann.