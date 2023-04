Stadtrat Hornbach: Auch Glasfaser Thema Zwei Brücken in Hornbach droht Abriss

Das Thema Brückenerneuerung in der Hornbacher Unterstadt ist damit allerdings nicht einfach vom Tisch gewesen. Denn: Diese Arbeiten werden nicht ohne eine Vollsperrung umzusetzen sein. Bürgermeister Hohn erinnerte an das gegenwärtige Brückenneubauprojekt bei der Landstraße in Richtung Brenschelbach (L 479, wir berichteten ausführlich) . Nach Hohns Einschätzung müssten die Anwohner aus der Oberstadt, also sämtliche Stadtbewohner ab Butterweg stadtaufwärts einschließlich der Hotelgäste des Klosters Hornbach, eine Umleitungsstrecke über die L 700 nehmen, um in die Hornbacher „Oberstadt“ zu kommen. Hohn dazu: „Abgeklärt ist allerdings noch gar nichts, die Planungsarbeiten dazu laufen auf Hochtouren. Für die Fußgänger soll es eine Behelfsüberquerung während der Bauzeit geben. Ob die auch für den Fahrzeugverkehr eingerichtet wird ist fraglich, schließlich stehen da erhebliche Zusatzkosten im Raum!“