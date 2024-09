Stadtrat Hornbach Einstimmig für Solarpark auf Erbsenbuckel

Sämtliche Kosten für den Bebauungsplan, das hat das Solarpark-Betreiberunternehmen Prokon bereits verbindlich erklärt, werden von diesem übernommen. Auf die Stadt Hornbach kommen keinerlei Kosten zu. Mehr noch, Bürgermeister Thomas Hohn wusste die Mitglieder des Stadtrates darüber zu informieren, dass wie alle Kommunen auch die Stadt Hornbach von der neuen Vorgabe des Energieeinspeisungsgesetzes (EEG) profitiert und 0,2 Cent pro gewonnener Kilowattstunde an Vergütung erhält. Hohn: „Aufs Jahr gesehen kommt das schon was zusammen. Und was natürlich ein ganz besonderer Vorteil ist, diese Vergütung wird nicht auf die Umlage angerechnet, weder beim Kreis noch bei der Verbandsgemeinde. Was uns hier an Einnahme zufließt, wird bei der Umlagenberechnung nicht (wie etwa die Gewerbesteuereinnahme) angerechnet. Die Gelder stehen der Stadt im Haushalt einfach zur Verfügung, was natürlich die Einnahmeseite von Hornbach ganz wesentlich verbessern kann!“