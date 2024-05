Spendenläufe Alle laufen für den guten Zweck

Spendenläufe sind beliebt und das gleich aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil das sportlich Aktivsein der eigenen Gesundheit dient, zum anderen, weil mit derartigen sportlichen Veranstaltungen in der Regel ein guter Zweck verknüpft ist. So geschehen jetzt auch zum Wochenende in Bechhofen und Schmitshausen. In Bechhofen liefen sich Grundschüler fast die Lunge aus dem Leib um mit einem Teil der erlaufenen Spenden des Tierheim in Homburg zu unterstützen, in Schmitshausen soll die Rückenmarksforschung mit den Spendengeldern unterstützt werden.