Kommunalwahl Große Einheit bei den Genossen

Semar, selbst Ratsmitglied und seit einem Jahr im Führungsamt, sprach von einem „harmonischen Miteinander im Gemeinderat“, in dem die SPD die stärkste Fraktion stellt. Er betonte, dass am guten Zustand des Ortes die SPD „wesentlichen Anteil“ vorweisen könne, was auch für die Zukunft angestrebt werde. Nach wie vor soll „integriert und nicht ausgegrenzt werden“. Es gelte, nicht nur für die Gegenwart, sondern auch „für die Generation nach uns“ zu arbeiten, so Semar. Dazu wünschte er den zur Wahl anstehenden Ratskandidaten, aber auch dem Bewerber fürs Amt des Ortsbürgermeisters „Glück auf“.