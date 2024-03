Kommunalwahl Peter Spitzer will Landrat werden

Aus Sicht von Alexander Fuhr sind in den Jahren des gemeinsamen Weges in der Großen Koalition viele Dinge erfolgreich auf den Weg gebracht worden. An Schwerpunkten aus der noch laufenden Wahlperiode des Kreistages Südwestpfalz nannte Fuhr den gemeinsamen Schulentwicklungsplan zusammen mit den Nachbarstädten, die Digitalisierung sämtlicher Grundschulen im Landkreis und derer, die in der Zuständigkeit des Landkreises stehen, das Kreisentwicklungskonzept und die Wirtschaftsförderung.