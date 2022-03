Kindergarten in der Pandemie : Ein ständiger Balance-Act

Die Erzieherinnen und Ortsbürgermeister Paul Sefrin wollen die Kita Spatzennest in Bechhofen trotz zahlreicher Ausfälle offen halten. Foto: Norbert Schwarz

Bechhofen In Bechhofen soll die Kita im Regelbetrieb weiterlaufen, obwohl die Hälfte der Belegschaft ausgefallen ist.

Corona und Krankheit ließen beim kommunalen Kindergarten Spatzennest Bechhofen das Betreuungspersonal auf die Hälfe schrumpfen. Ortsbürgermeister Paul Sefrin ringt zusammen mit Kindergartenleiterin Britta Larsen um alle denkbaren Lösungswege. Um Eltern und Erziehungsberechtigten entgegenzukommen, werden alle Möglichkeiten zur Kinderbetreuung ausgeschöpft. Eine Reduzierung der Betreuungsstunden muss von Eltern und Erziehungsberechtigten auch als denkbarer Weg hingenommen werden. Eine vorübergehende Schließung der Einrichtung „Spatzennest“ wäre die vorläufige Endstation in der Misere.

Um seinen ehrenamtlichen Job ist Paul Sefrin derzeit wahrlich nicht zu beneiden. Neben der Aufgabenfülle an laufenden Kommunalprojekten ist die Kindertagesstätte „Spatzennest“ am Standort in der Schulstraße und Ausweichquartier im Bürgerzentrum beim alten Dorfmittelpunkt zu einem echten Balanceakt zwischen Öffnung und Schließung geworden. Paul Sefrin: „Derzeit fehlen allein sieben Vollzeitkräfte. Im Personalschlüssel verfügt die Einrichtung in normalen Zeiten über 28 Mitarbeiterinnen. gegenwärtig sind es gerade mal 14, die den Betrieb mit allen möglichen Improvisationen aufrecht halten. Schuld daran sind die Krankensstände, überwiegend Corona. Wir suchen nach Lösungen, doch das wird von Tag zu Tag schwerer“.

Letzten Monat erst war die Kindertagesstätte Spatzennest wegen -Corona ganz geschlossen worden. Das Virus machte auch vor der Kleinen nicht halt. mehr als eine Handvoll wären auch im Augenblick zuhause. Teil als Verdachtsfall, teils, weil das Virus medizinisch nachgewiesen sei. Um der besonderen Situation entsprechend dem neuen Kitagesetz gerecht zu werden, berief Ortsbürgermeister Paul Sefrin jetzt den Kita-Beitrat ein. Ein Gremium, so Paul Sefrin erklärend, das entsprechend den gesetzlichen Vorschriften habe gebildet werden müssen und in welchem neben den Vertretungspersonen des Einrichtungsträgers auch die Einrichtungsleitung, pädagogische Fachkraft plus ein Mitglied aus dem Elternausschuss ein Mitwirkungsrecht haben.

Ein notwendiger Schritt zum Wochenbeginn, um einen der augenblicklichen Personalsituation angepassten Betreuungsbetrieb überhaupt noch aufrecht zu halten. Um die Ausbreitung von Corona in der Einrichtung weiter einzuschränken, seien entsprechend den Verhaltensvorgaben so genannte „Kohorten“ im Kindergarten gebildete worden. Sefrin: „Für mich ein ganz schrecklicher Begriff, aber die Mediziner und übergeordneten Verantwortlichen sprechen von dieser Kohortenbildung. Kinder und Erziehung konnten sich in dieser Phase nur noch in ganz bestimmten Bereichen aufhalten, mit der strikten Trennung sollte die Virusübertragung unterbunden werden.“

Wege halt, um einen besonderen Infektionsschutz zu bekommen, welcher aber nicht eingetreten sei, wenngleich es auf keinen Fall irgendwie gesicherte Erkenntnisse darüber gebe, wie es zu Erkrankungen und Ansteckungen gekommen sei.

In der Dienstagabendsitzung sprach sich deshalb, so der Bechhofer Ortsbürgermeister, der Kita-Beirat wieder für den Regelbetrieb in der Kita-Tagesstätte „Spatzennest“ aus. Ein probates Mittel, um das gesteckte Ziel Offenhaltung der Einrichtung mit dem zur Verfügung stehenden Personal so lange zu ermöglichen wie nur irgendwie machbar. Paul Sefrin: „Als Verantwortliche können wir uns vielfach die Elternsituation ausmalen. Wir sind deshalb nach Kräften bestrebt, die Eingangstüren unserer Kindertagesstätte so langen offen zu halten, wie das nur irgendwie geht!“

Selbst auf Erzieherinnen, die nicht erst ein paar Jahre im wohlverdienten Ruhestand sind, werden in der gegenwärtigen Situation wieder für eine Mitarbeit angesprochen, Sefrin versichert dass die Gemeinde alles tue, was möglich sei.Die Gemeinde selbst habe sogenannte „Springer“ schon von jeher gehabt, doch wenn eine inzwischen siebzigjährige Erzieherin sagt ,sie möchte nicht mehr, dann müsse man das auch verständlicherweise akzeptieren.