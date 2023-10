Nicht das einzige Thema im Rieschweiler Rat Nächster Schritt für 17-Hektar-Solarpark

Auf einem Hektar könnten, so die damalige Information, durch die Solarpanele ein Megawatt Strom pro Jahr erzeugt werden. Für die Gemeinde ergäbe sich bei einer Projektumsetzung eine Umlage von 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde, was zu einem Gesamtbetrag von 34 000 Euro pro Jahr führen würde. Hinzu kämen Gebühren für die Wegenutzung und die Kabeltrassen. Die weiterhin anfallende Gewerbesteuer bringe zudem über 25 Jahre hin eine Einnahme in sechsstelliger Höhe für die Ortsgemeinde. Allerdings befindet sich das Gelände vorwiegend in Privatbesitz und wird auch noch landwirtschaftlich genutzt, aber auch die Grundstücksbesitzer würden durch die jährliche Pacht profitieren.