Auf den Dachflächen der Kita Rat für Solarpanele auf Kitadächern

Der erste Ortsbeigeordnete Thomas Velten erinnerte in diesem Zusammenhang an die tatsächliche Leistungsfähigkeit einer solchen Anlage. Ortsbürgermeister Zimmer geht nach den geführten Gesprächen davon aus, dass rund 5000 Kilowattstunden im Jahr hinzugekauft werden müssen. Eine erstellte Kostenvergleichsrechnung ergab laut Pirmin Zimmer eine Unterdeckung von 600 Euro an Kosten für die Gemeinde. Kein Vergleich zu dem, was derzeit an Kosten zum Energieeinkauf für die Kindertagesstätte zu verzeichnen ist. Das nämlich waren zuletzt rund 3500 Euro im Jahr.