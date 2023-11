Keine trockene Angelegenheit Fetzige Kerwerede in Riedelberg

Dichtgedrängt die Zuhörermassen am Sonntag in den frühen Abendstunden, wo nach althergebrachter Dorftradition die Kerberede gehalten wird. Was früher einmal die bekannten Dorfwirtshäuser gewesen sind, ist heute das Dorfgemeinschaftshaus in der Schulstraße, klein und groß aus der Bevölkerung hatten sich dort versammelt, um den Kerbeneuigkeiten zu lauschen, welche in gewohnt gekonnter Art und Weise Janine Haller und Julian Winkler präsentierten. „Dies Johr hamma widda an eich gedacht, unn was Scheenes mitgebracht, Drum präsentiere mir eich in voller Pracht, Geschichte – iwwer die es ganze Dorf lacht. Unser Boom misse na eich dies Johr gut betrachte, der is nämlich mo widda net zu verachte. Bei der Riedelberger Kerb, so is es üblich, wird gesaht, – was im Ort gefällig, un was betrüblich. Des losst a uns Straußmäd und -buwe kä Ruhm – mir verzähles eich jetzt, un ihr here zu,“ posaunte das Rednerduo in wettergeschützter Umgebung mit Livemusik im Hintergrund, buntem Scheinwerferlicht als optische Untermalung und Sonnenschirmen zur Inspiration für eine bessere Temperaturumgebung. Der Jahresrückblick durfte zum Auftakt nicht fehlen und auch noch ein kurzer Gedanken die Pandemie-Zeiten. „Corona rückt Gott sei Dank in die Ferne, die Maske getrah hat kenner gerne. Seit April sin die net mehr Pflicht, jetzt muss ma aber widder siehn jedes dumme Gesicht“, scherzten Janine und Julian und stellte dabei auch die Neuzugänge bei den Straußmädels und -buben galant vor.