Kerwe 2023 in Käshofen Kerwerednerinnen spießen ausgebüxte Kühe auf

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus und so ist selbstverständlich auch die Wahl eines neuen Gemeindeoberhauptes im kommenden Jahr thematisiert worden. „Die Borjemäschderwahl steht demnächst an, mir suche jemand mit viel Elan. Spaß sollt er ah noch verstehe, net wehe jeder Bitte die Auge verdrehe. Fer uns do se sinn hat oberschdi Priorität, un jemand der uf gudi Stimmung Wert leht. Wer denkt, dass is jo net so schwer hat sich getäuscht, aber sehr. Net jeder grieht das so enfach hien, kann ma jo an manchem Beispiel siehn. E Gefährt fer de Dienst gehrt dezu, wie das funktioniert griet der raus im Nu. De Rasenmähertraktor is gemennt, den ma las Thron vom Borjemäschder kennt. Hiermit dun mir denne Poschde inseriere, wer in Käshofe will regiere … .“ Über die Kerbe sollten die Aspiranten den Straußmädels und Straußbuben auch ein paar Bier spendieren. Frauen übrigens seien in der Position gern gesehen, ließen Anna und Maren alle wissen. Im Beraterteam würden auch noch einige Plätze frei, denn Wahlen dort stünden gleichfalls an. Guter Rat kam ganz zum Schluss: „Dun eich all in Käshofe angaschiere, weil mir dodemit unser Dorf repräsentiere. Weil mir wisse, Käshofe is enfach es beschde Dorf im ganze Südweschde.“