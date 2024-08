Landmarkt Martinshöhe Nur das Wetter war ein unliebsamer Besucher

Wer die Namensschilder an Marktschirmen, bei Auslagen oder etwa Kunstgegenständen im Vorbeischlendern am Wochenende flüchtig las, musste erkennen, dass nicht wenige der Beschicker selbst weitere Anfahrtswege in Kauf genommen haben, um dabei zu sein. „Wir organisieren ja den Landmarkt in dem Sinn auch für unseren Heimatort, versuchen die Höhenortschaft als liebenswerte Wohngemeinde über die Grenzen hinaus bekannt zu machen und helfen dabei auf unsere Art mit, dass Martinshöhe in aller Munde ist“, so Heinz Laborenz.