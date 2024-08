Dorffest-Ersatz in Reifenberg „Endless Summer“: Da ist Musik drin

Und weil der musikalische Start bereits so glänzend gelang, gab es auch am Sonntag trotz der hochsommerlichen Temperaturen keine Klagen des in jeder Beziehung rührigen Veranstalters, was den Besucherzuspruch zum „Endless summer, Teil II“ angeht. Martin Hüther: „Wir hatten den gesamten Tag über große und kleine Gäste, diesmal wusste das Duo B.B. Kusch den passenden musikalischen Ton anzugeben und mit dem Kinderprogramm kamen vor allem unsere jüngsten Festbesucher voll und ganz auf ihre Kosten.“