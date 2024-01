Neujahrssingen-Ritual im Rieschweiler Klein, aber fein ins neue Jahr gesungen

Glockengeläut, vielstimmiger Gesang, Textbeiträge zum Nachdenken die nachdenklich und besinnlich stimmen. Als Willkommensgruß auch ein Gläschen Sekt, pur oder gemischt, ganz wie gewünscht. Pfarrerin Silke Gundacker übernahm im Juli 2020 die vakante Pfarrstelle. Vom Brauch des Neujahrssingens hatte sie damals schon aus der Presse erfahren. Doch weil zu ihrem Amtsantritt die Coronazeit in der Hochblüte stand, musste das übliche Neujahrssingen ausfallen. Ganz allerdings nicht. Vier unentwegte Brauchtumspfleger hätten sich damals im Freien getroffen. Mit entsprechendem „Abstand“ gesungen. „Die Menschen hier sind halt mit ganz viel Herzblut bei der Sache und das ist geblieben bis in die Gegenwart“, stellt Pfarrerin Gundacker tief beeindruckt fest. Und merkt nicht ganz ohne Erstaunen an, dass es in der schier endlosen Brauchtumskette wohl noch nie einen Bruch gegeben hat, wie das nachhaltige Beispiel aus der Coronazeit belege. Ein ansprechender Versammlungsort, vielstimmiger Gesang, engagierte Mitmenschen – Gründe für die Brauchtumspflege, bei der die Dorfbewohner von einem Brauch seit Menschengedenken in Rieschweiler sprechen.