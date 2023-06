Katastrophenschutz Die ersten Sirenen sind installiert

Beigeordneter Thomas Hohn spricht bei diesem Installationspaket vom ersten Bauabschnitt. Für die Herbsttage ist im Oktober der nächste vorgesehen. Dann werden vier weitere installiert, zwei davon auf Masten. Thomas Hohn: „In Althornbach ist es wieder das Wechselspiel Abbau alte Sirene und neue an den alten Standort. Die vorhandene Ständer können wir dabei mitverwenden. In Dellfeld allerdings werden wir in der Birkenallee im Ortsteil Falkenbusch die zweite Sirene nur auf einem rund 14 Meter hohen Mast errichten.“