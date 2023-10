Erinnerung an Nazi-Terror Spötterdämmerung in Althornbach

Geboten wird bei der präsentieren „Spötterdämmerung“ literarisch-musikalisches Kabarett. Der Titel entstand in Anlehnung an das gleichnamige Lied von Friedrich Hollaender (weltbekannt geworden durch „Der blaue Engel“), der sich als einer von sehr wenigen durch Emigration dem Nazi-Regime entziehen konnte. Seinem und dem Andenken der unzähligen anderen Autoren, Schauspieler, Kabarettisten, Komponisten, Sänger, Musiker, Regisseure, denen dies nicht gelang, ist das Programm gewidmet. Verjagt, verbannt, ermordet, in Konzentrationslagern gestorben, in den Suizid getrieben – die Meisten von ihnen versanken so in der Anonymität. Nicht nur unmittelbar nach 1945 wurde ihr Fehlen schmerzhaft deutlich; im Grunde hat sich das deutschsprachige Kabarett bis heute nicht davon erholt. Der ganz spezielle Humor, die feine Ironie und auch die Virtuosität sind in dieser Form nicht mehr rekonstruierbar, heißt es in der Veranstaltungsankündigung weiter.