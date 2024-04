Bechhofen Seniorenheim mit 100 Betten

Geschäftsführer Michael Straub von Römerhaus verweist im vor-Ort-Pressegespräch auf eine 40-jährige Erfahrung in Sachen Seniorenresidenzen. Nur ungern lässt er sich an die Ansiedlungsabsichten in Contwig vor Jahren erinnern. „Vergangenheit, da hat man uns übel mitgespielt, mehr will ich dazu nicht sagen, wenngleich Contwig und das Schwarzbachtal weiter ein attraktiver Standort sein können. Ganz anders hier in Bechhofen. Hier haben wir von allen Anfang an das Gefühl einer echten Partnerschaft gehabt, was ganz unseren Geschäftsinteressen entspricht!“