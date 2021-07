Sebastian Schäfer (FDP) : Dritter Kandidat für Amt des Verbandsgemeinde-Bürgermeisters

Thaleischweiler-Wallhalben FDP-Gemeindeverband nominiert 35-jährigen Sebastian Schäfer aus Höhfröschen.

Schäfer wurde in Dahn geboren und wuchs dort auch auf. Als Jugendlicher ging es dann nach Höhfröschen, wo er seit 20 Jahren wohnt. Er erlernte den Beruf des Speditionskaufmanns. Anschließend absolvierte er ein Management-Studium, um schließlich 2016 eine Stelle im Wahlkreisbüro von Wink anzutreten. Seit 2018 ist er zusätzlich noch als Referent in der FDP-Landtagsfraktion für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Demografie tätig. Zudem sitzt er ehrenamtlich im Landesfachausschuss Wirtschaft und Verkehr und im Landesfachausschuss Gesundheit und Gesundheitswirtschaft. Bei der letzten Landtagswahl kandidierte er für die FDP im Wahlkreis 48.

Angesprochen auf seine Ziele als Bürgermeister-Kandidat meint Schäfer: „Viele Dinge in der Verbandsgemeinde laufen nicht optimal. Ich habe viele Ideen, was und wie verbessert werden kann und sollte.“ So nennt er unter anderem die nicht optimalen Busverbindungen und die veralteten Strukturen in der Verwaltung. Diese sollte modernen Gegebenheiten angepasst werden. Intensiver betreiben möchte Schäfer den Breitbandausbau. Grundschulsanierungen (insbesondere der Grundschule Wallhalben) und die Unterstützung der Ortsgemeinden beim Kita-Ausbau seien weitere Themen, die angepackt werden sollten. Für die Jugend peilt Schäfer schöne Plätze als Treffpunkte an, allerdings auch mit klaren Verhaltensregeln. Beschlossene Projekte sollten zügig realisiert werden, begleitet von einer intensiven Information der Bürger. Alles sollte transparenter werden.