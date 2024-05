SV Hornbach besonders stark betroffen Vereine kämpfen mit Folgen des Hochwassers

Großen Einsatz bewies im Übrigen auch die Hornbacher Straußjugend. Als die jungen Frauen und Manner nämlich merkten, dass es in Hornbach an Sandsäcken fehlte, fuhren sie kurzer Hand in den Baumarkt um auf eigene Kosten welche zu kaufen. Insgesamt 480 Stück. Ein weiterer Glücksfall war, dass der SV Hornbach erst kürzlich viel Tonnen Sand für den zweiten Sportplatz besorgt hatte, der auf dem Parkplatz neben dem Sportheim lagerte. Mit vereinten Kräften befüllten sie die Sandsäcke, packten sie auf einen Pritschenwagen und verteilten sie an den Haustüren. Als gegen Nachmittag die Pegel stiegen, wurde der Sand mit dem Traktor an der Pirminiushalle in Sicherheit gebracht. „Die Hilfsbereitschaft untereinander in Hornbach war unbeschreiblich“, sagt Straußvadder Marvin Euler. Mit dem Einsatz war es für die Straußjugend noch nicht getan. So halfen sie später noch beim Ausräumen der Keller, bevor sie sich am Pfingstmontag das erste Mal um ihre eigenen Dinge gekümmert. “Wir haben unsere Straußjugendwagen, die normalerweise auf einem Gelände hinterm Sportheim stehen, in Sicherheit gebracht. Nicht dass sie bei einem möglicherweise neuen Starkregenereignis mit Hochwasser doch noch weggespült werden.