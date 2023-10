Zweibrücken-Land Freiwillige Feuerwehr bildet Schutzanzug-Träger aus

Die Ausbildung war wichtig, da in Zukunft sogenannte „Gams Plus Sätze“ (Ausstattungssätze zur Unterstützung der Unaufschiebbaren Erstmaßnahmen bei Gefahrstoffeinsätzen) in den genannten Löscheinheiten vorgehalten werden, bis die Feuerwehr-Kollegen des Gefahrstoffzuges des Landkreises Südwestpfalz mit spezieller Ausrüstung und Messgeräten vor Ort sind. In Zukunft soll mit allen drei Löscheinheiten sowie dem Gefahrstoffzug mindestens einmal im Jahr eine Übung durchgeführt werden.