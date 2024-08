Arbeiten in den Ferien Schulturnhalle wird umgebaut

Schulferien sind Schwerpunkte für Sanierungsarbeiten an Schulgebäuden und deren Umgebung. An dieses ungeschriebene Gesetz, weil in der Ferienpause der normale Schulbetrieb nicht gestört wird, hält sich auch die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Etwa bei der Grundschule in Wiesbach, wo die Sporthalle gerade Großbaustelle ist. Rund 150 000 Euro, so Verbandsbürgermeister Björn Bernhard vor Tagen bei der konstituierenden Sitzung des Wiesbacher Gemeinderates, wird der Schulträger Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land bei den verschiedenen Baumaßnahmen investieren.