Schulstraße Wiesbach : Ausbaukosten fast halbiert

Gut vorangekommen sind die Arbeiten beim Erneuern der Schulstraße in Wiesbach, wie das Bild zeigt. Der Bürgersteig mit der neuen Haltestelle vorn links ist bereits auf der Hangseite der Schulstraße fertig. Foto: Norbert Schwarz

Wiesbach Noch in diesem Jahr soll die Sanierung der Schulstraße in Wiesbach abgeschlossen sein.

Bei den Erneuerungsarbeiten für die Schulstraße in Wiesbach liegt die Firma Wolf und Sofsky aus Zweibrücken im Zeitplan. Auch die zuletzt einsetzenden Regentage im Spätsommer vermochten daran nichts zu ändern. Weitgehend einsichtig sind auch die Verkehrsteilnehmer, welche im Augenblick Behinderungen und Wartezeiten hinnehmen müssen. Für die Straßenerneuerung sind im Haushalt 2022/2023 484 000 Euro vorgesehen. 60 000 Euro werden als Zuschuss auf den Gemeindeanteil vom Land gewährt. 109 400 Euro muss die Gemeinde finanzieren. Die Aufnahme von Krediten ist dafür notwendig.

Die Kostenschätzung für den Ausbau der Schulstraße lag zunächst bei rund 900 000 Euro. Jetzt haben sich die Kosten aber fast um die Hälfte reduziert. Ein Segen für die Ortsgemeinde, ein Segen aber auch vor allem für die Beitragszahler im Ort, denn die Ausbaumaßnahme in der Schulstraße wird erstmals in der Dorfgeschichte als wiederkehrender Straßenausbaubeitrag auf alle Beitragszahler in der Ortsgemeinde verteilt.