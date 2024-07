Gemeinderat Wallhalben Ausbau im Blick

Christine Burghard konnte auf das Straßenausbauprogramm für weitere Anliegerstraßen im Ort verweisen, die noch in diesem Jahr ausgebaut werden. So ein ersten Bauabschnitt in der reinen Wohnstraße „Hofstattstraße“. Die Kosten dafür sind mit rund 55 000 Euro veranschlagt. 16 000 Euro müssen zudem dafür aufgewendet werden, dass die Straßenbeleuchtung auf stromsparende Energieleuchten umgerüstet werden kann. Die vorläufig ermittelten Kosten teilen sich die Ortsgemeinde und die Eigentümer aller beitragspflichtigen Grundstücke in der Ortslage. Der Gemeindeanteil am diesjährigen Gesamtaufwand ist mit 69 000 Euro veranschlagt worden. Die geschätzten Gesamtkosten wurden mit insgesamt 231 000 Euro ermittelt. Von den beitragspflichtigen Grundstückseigentümern muss die Summe in Höhe von 162 000 Euro erbracht werden.