Ortsgemeinderat Wiesbach : Die Schulstraße wird saniert

Wiesbach Neben technischen Fragen ging es im Wiesbacher Rat vor allem um die Finanzierung des Projektes.

180 000 Quadratmeter ist die Beitragsgesamtfläche im Ort. Wolle man in drei Jahre alles hinter sich haben mit Bau und Bezahlen, müsste ein wiederkehrender Beitrag von einem Euro je Quadratmeter Beitragsfläche gefordert werden. Mit zwei Bauabschnitten in sechs „Programmjahren“ (gebaut wird in zwei Abschnitten) stünde eine Summe von 54 Cent als wiederkehrender Beitrag an.