Englisch-Wettbewerb : Landessieger kommt von der IGS Contwig

Contwig 47 Kinder der Schule haben beim Englisch-Wettbewerb „The Big Challenge“ mitgemacht und Erfolge eingefahren.

The Big Challenge, der Wettbewerbsname ist Programm. The Big Challenge – die großer Herausforderung, ist jetzt für 47 Schülerinnen und Schüler beim Erlernen der englischen Sprache eine Herausforderung gewesen, welche sie mit Bravour bestanden haben. Für den europaweit laufenden Wettbewerb weckte Christina Leis als Lehrerin bei den fast 50 Schülerinnen und Schülern das Interesse zur Wettbewerbsteilnahme. Viele von Ihnen konnten sich dabei auf vorderen Plätzen mit ihren Kenntnissen über Sprache, Landeskunde und Geschichte von Großbritannien im Vorderfeld des Wettbewerbs etablieren. IGS-Schüler Conner Braun aus der 8. Klasse wurde sogar Landesbester.

Christina Leis, die seit 2015 in den Fächern Deutsch und Englisch das Wissen vermittelt, ist vom europaweiten Wettbewerb „The Big Challenge“, zu deutsch „Die Große Herausforderung“ regelrecht fasziniert. „Unsere Schüler werden dadurch motiviert, bekommen spielerisch Wissen vermittelt und gewinnen, diese Erfahrung machte ich zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen, an sprachlichem Selbstvertrauen auf einfachem Weg hinzugewinnen!“ Europaweit verzeichnet der Wettbewerb mehr als eine halbe Million Schülerinnen und Schüler. Alle Schule und Gymnasien können daran mit Schülern aus den Klassen 5 bis 10 teilnehmen. Wortschatz, Grammatik, Landeskunde und weitere Gebiete werden beim 45-minütigen Test abgefragt.

Landesbester in Englisch bei „The Big Challenge“ zu werden hatte der 14-jährige Bottenbacher Conner Braun direkt nicht vor, sich aber insgeheim schon Hoffnungen gemacht. Conner Braun weiß um die Bedeutung einer Fremdsprache, insbesondere um Englisch. Seit der 5. Klasse lernt dieser intensiv Englisch, hat es auch schon mit Französisch probiert. Die 10. Klasse will Conner Braun unter allen Umständen in Contwig ablegen, die Schule und das Umfeld gefallen. Bei alledem bleibt noch etwas Zeit zum Freizeitsport im TTC Vinningen und beim Videospiel. Beim drei Jahre älteren Bruder Marc schaute sich Conner die Freunde am Fremdsprachenerlernen ab und ist froh darüber, jetzt als Landesbester ausgezeichnet worden zu sein.