„Wings for Life“ 2500 Euro für guten Zweck erlaufen

Dass fast 200 Läufer allein in Schmitshausen sich beim Feuerwehrgerätehaus in die Starterlisten eintrugen und damit den Grundstein dafür legten, dass nicht die zunächst anvisierten 1000 Euro als Schmitshauser Spendenbeitrag in die Kasse kamen, sondern es in der Schatulle richtig klingelte. Am Ende wurde der stattliche Betrag von 2500 Euro gezählt. „Auf unsere Feuerwehr im Dorf ist halt in jeder Beziehung Verlass“, freute sich Christian Kühn.