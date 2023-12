Vorgabe des Landes Alle müssen für den Ausbau zahlen

Wird in Schmitshausen künftig eine Straße ausgebaut, dann müssen sämtliche Grundstückseigentümer innerhalb der Ortslage dazu ihr Scherflein beisteuern. In seiner jüngsten Sitzung sprachen sich Ortsbürgermeister Markus Schieler und die Ratsmitglieder für die wiederkehrenden Beiträge aus. Wie in vielen früheren Ortschaften der ehemaligen Verbandsgemeinde Wallhalben galt in diesen die Einzelabrechnung für solche Ausbaumaßnahmen.