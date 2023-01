Schmitshausen : Zur Steuererhöhung gedrängt

Schmitshausen Um sich nicht von Zuweisungen und Fördergeldern abzuschneiden, muss Schmitshausen die Bürger stärker belasten.

Dabei betonte Dirk Kattler nicht allein die inzwischen eingetretenen gesetzlichen Neuerungen, der Finanzexperte der Verbandsgemeinde ging auch gezielt auf gravierende Veränderungen wie sie beispielsweise beim Gewähren von Schlüsselzuweisungen eintreten sind, ein. Was die Schmitshauser Ratsmitglieder davon abhielt, den neuen Nivellierungssätzen bei den Realsteuern nicht zuzustimmen war beispielsweise die Tatsache, dass das Rosendorf Umlage an den Landkreis Südwestpfalz und die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben zahlt, die sie auf der Einnahmenseite überhaupt nicht hat. Kattler: „Das ist Fakt, das ist Gesetz, daran kann niemand was ändern!“

Dirk Kattler musste an der Stelle allerdings auch anmerken, dass Schmitshausen schon über längere Zeit keinen ausgewogenen Haushalt vorlegen kann und in jedem Haushaltsschreiben auf das Ausschöpfen sämtlicher Einnahmemöglichkeiten hingewiesen wird. Der Verbandsgemeinde-Kämmerer: „Dazu zählen bei den Realsteuern die Nivellierungssätze und die müsste somit der Schmitshauser Rat anheben!“

Kattler ist zudem der Auffassung, dass mit einem Plus bei den Schlüsselzuweisungen und dem Mehr an Steueraufkommen, von jedem Grundstückseigentümer werden Mehrkosten in Höhe von 80 bis 100 Euro pro Grundstück erwartet, auch der Haushaltsausgleich in greifbare Nähe rückt. Einstimmig sprachen sich die Ratsmitglieder dann für die Erhöhungen aus. Von 300 Prozent steigt die Grundsteuer A auf 345 Prozent im Hebesatz. Die Grundsteuer B, das gilt für alle Grundstückseigentümer die in der Ortslage ein Grundstück haben, wird es eine Steigerung von 365 auf 465 Prozent geben. Die Gewerbesteuer schließlich steigt von 365 Prozent auf 380 Prozent.