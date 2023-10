Jetzt ist nur noch das Löschfahrzeug antiquiert Punktlandung bei Kosten für neues Feuerwehrhaus

Südwestpfalz-Landrätin Susanne Ganster, neben dem Landtagsabgeordneten Christoph Gensch Ehrengast zu diesem besonderen Feuerwehrtag am Freitagabend, erinnerte sich auch noch spontan daran, wie das beim offiziellen Spatenstich zum Vorhaben in Dietrichingen gewesen ist. „Ein herrlicher Abend, damals wie jetzt hier in Dietrichingen. Spaten und großer Bagger damals bei der Baugrube. Heute ein schlüsselfertiges Gerätehaus wo nichts mehr auf Baustelle hindeutet und das nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit!“. In der Feuerwehr stark zu sein heiße in der Fläche präsent zu sein. Deshalb sei es ihr ein ganz besonderes Anliegen auch bei den kleinsten Wehren, wie etwa in Dietrichingen, vorbeizuschauen und sich für das Ehrenamt bei den Feuerwehrfrauen und -männern zu bedanken.