Gemeinderat sauer Schlechte Arbeit bei Kita-Erweiterung

Einem Bombeneinschlag gleich kam diese Kunde bei den Ratsmitgliedern an. „Dass gebbds doch gar net, was kenne ma dodegä dun,“ wollte Annette Mutter prompt wissen und vertiefte sich sofort in rechtliche Recherchen. Was im Vertrag stehe, welche Fertigstellungszeiten vereinbart seien, so auch die Gretschenfrage von Tanja Stephan. Nach der Situationsschilderung des Ortsbürgermeisters ist es weder ihm noch Verbandsbürgermeister Patrick Sema gelungen, Kontakte zu einem Verantwortlichen von UGG zu knüpfen.