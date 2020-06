In Hornbach : Schlange auf dem Kinderspielplatz

In Hornbach

Hornbach Schreck am Nachmittag in der Bahnhofstraße.

Am Freitag gegen 15.40 Uhr wurde der Polizei eine etwa 50 bis 100 Zentimeter lange grasgrüne Schlange auf dem Spielplatz in der Bahnhofstraße gemeldet. Mit Hilfe der Tierrettung Kaiserslautern konnte die Schlange ausfindig gemacht werden. Es handelte sich nach Polizeiangaben um eine heimische grüne Ringelnatter, welche eine Länge bis zu 110 cm, selten bis 150 cm erreichen kann. Die in Mitteleuropa heimischen Arten der Nattern sind für den Menschen vollkommen ungefährlich.