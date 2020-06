Schimmelfluch Pt. II : Kinder ziehen in Contwiger Rathaus ein

Contwig Wegen des Baustopps am Kindergarten-Neubau wird diese Notlösung geschaffen.

„Alle Kinder, die angemeldet sind, können am 17. August in dem Notkindergarten betreut werden“, versprach Contwigs Bürgermeister Karlheinz Bärmann (CDU) in der Gemeinderatssitzung. Hintergrund für den Notkindergarten ist der Baustopp beim Neubau des Kindergartens oberhalb der Grundschule. Während der Bauarbeiten war dort Schimmel in den Decken festgestellt worden (wir berichteten). Ein Gutachter habe die Schäden für eine gerichtliche Auseinandersetzung dokumentiert, informierte der Bürgermeister.