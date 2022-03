Sarina Keller und Andreas Peter : Musik und Literatur im Rhythmus-Zauber

Pfarrerin Silke Gundacker freut sich die Künstler Sarina Keller und Andreas Peter in der evangelischen Kirche in Rieschweiler begrüßen zu dürfen – und hofft auf viele interessierte Besucher. Foto: Volker Baumann

Rieschweiler Die evangelische Gemeinde Rieschweiler lädt zu einer musikalischen Lesung mit der Zweibrücker Autorin Sarina Keller und dem Niederauerbacher Musiker Andreas Peter ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cordula von Waldow

Pfarrerin Silke Gundacker kündigt voller Vorfreude das erste Kultur-Event an, das in ihrer gar nicht mehr so neuen Gemeinde Rieschweiler-Maßweiler-Reifenberg, stattfindet: Eine musikalische Lesung unter dem Titel „Magie der Nähe – im Rhythmus-Zauber“. Die Zweibrücker Buchautorin Sarina Keller liest aus ihrem neuesten Werk „Magie der Nähe“. Der Zweibrücker Musiker und Musikdozent Andreas Peter versetzt die Zuhörer musikalisch in Schwingung. „Wir haben schon eine Probe und einen ersten Auftritt in der Niederauerbacher Zwingli-Kirche hinter uns. Das harmoniert perfekt und gibt ein gelungenes Zusammenspiel“, beschreibt der Niederauerbacher.

Für Andreas Peter ist es nicht die erste Verbindung unterschiedlicher Kunststile zu einer abwechslungsreichen Veranstaltung, die mit freier Improvisation nicht nur das Publikum, sondern zeitweise auch die Akteure in Staunen versetzt. Er verspricht: „Wir lassen uns inspirieren und die Energie fließen, nehmen die Stimmung von Publikum und Kirchenraum auf und setzen sie um.“ Sarina Keller nickt: „Ganz spontan!“

Das liegt beiden gut. Andreas Peter erinnerte sich bei den Überlegungen zu neuen, spannenden Ideen für ein weiteres Miteinander verschiedener Künstler an die Autorin. „Das passt!“, befanden beide sofort und einigten sich auf das „Wie“. Und das „Wo“. Von einer Ausstellung mit Schülerbildern in der Contwiger Kirche bestand der Kontakt zu Silke Gundacker. Die Pfarrerin war sofort begeistert. Sie weiß: „Krafttanken, zur Ruhe kommen und zu sich selbst finden in einem spirituellen Raum, ist gerade in dieser Zeit so wichtig und wertvoll.“

Schnell stand der Termin: Freitag, 1. April, um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende als Wertschätzung für die Künstler und Energie-Ausgleich wird gebeten.

Sarina Keller hat aus ihren Kurzgeschichten über menschliche Nähe und Begegnung passende Werke ausgewählt, die sich der Umgebung der „herrlichen Rieschweiler Kirche“ anpassen. Etwa ihre Geschichte „Man könnte es auch Glauben nennen“. Oder die „Morgenmelodie“. Darin geht es um eine Firmenfeier, bei der ein Paar zueinanderfindet und die Welt um sich herum vergisst. Etwas, das sich viele Menschen angesichts von Dauer-Thema Corona oder der Kriege in der Ukraine, in Syrien oder in Afrika und auf vielen anderen Ebenen wünschen: Einfach eintauchen in die Welt der Gefühle – vermittelt durch bildstarke Stimmungs-Texte und mitreißende Klänge.

Andreas Peter lädt zu einer Reise durch die Welt der Klangstimmungen ein – von Klavier über eine irische Low-D-Whistle (Flöte) aus Metall mit ihrem eher indianischen Klang bis hin zu Rhythmusinstrumenten unterschiedlichster Klangfacetten wie Klangschalen, Didgeridoo, Cajon oder einer brasilianischen Percussion-Trommel. So, wie Sarina Keller ihre Texte selbst verfasst, hat auch der Musiker seine Stücke selbst komponiert – mit viel Freiraum für Improvisation.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Es gelten die aktuellen Corona-Vorschriften. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu einem Austausch mit den Künstlern im angrenzenden Martin-Luther-Haus.

Andreas Peter und Sarina Keller laden zu einer musikalischen Lesung in die evangelische Kirche Rieschweiler ein. Foto: Andreas Peter und Sarina Keller/privat