Bechhofen Sorgenkind Mühlstraße

Mittwochabend werden die Mitglieder des Ortsgemeinderates zusammen mit dem Planungsbeauftragten der Ortsgemeinde, Ortsbürgermeister Paul Sefrin und wohl weiteren Fachleuten mächtig ins Schwitzen kommen, wenn es darum geht ob statt des teilweisen Ausbaus der Mühlstraße, die mit Verbundsteinen gepflasterte Fahrbahn sollte durch eine aus Asphalt ersetzt werden, nunmehr doch von Grund auf erneuert wird oder nicht. Der Neuausbau des Straßenzuges, der letzte Ausbau mag gerade mal 40 Jahre zurückliegen, wird ins Geld laufen, sprich zunächst einmal rein rechnerisch den Hebesatz beim wiederkehrenden Straßenausbaubeitrag in die Höhe treiben. Paul Sefrin im Gespräch mit dem Merkur im Hinblick auf das wohl heiß diskutierte Projekt am Sitzungsabend: „Die erste Kostenschätzung für Verbesserungen im Fahrbahnbereich lagen zunächst einmal bei 168 000 Euro. Zwischenzeitlich steht eine Kostenschätzung in Höhe von rund 600.000 Euro im Raum. Es werden wohl alle darauf gespannt sein, mit welcher Summe uns jetzt das Planungsbüro überraschen wird.“