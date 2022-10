Kostensteigerung wahrscheinlich : Am Hornbacher Stadttor wird jetzt gewerkelt

Hornbach Die Kosten waren auf 214 000 Euro veranschlagt – aber das dürfte bei den aktuellen Preisen nicht mehr reichen.

Zu diesen Kosten, die als Schätzung und entsprechende Kostenermittlung allerdings noch aus dem Jahr 2020 stammen, hat inzwischen das Land Rheinland-Pfalz der Klosterstadt Hornbach einen Zuschuss in Höhe von 106 000 Euro gewährt. Ob diese Summe tatsächlich ausreicht, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Einen verspäteten Arbeitsbeginn gilt es jetzt schon zu verzeichnen. Für Reinhold Hohn als erfahrenen Kommunalpolitiker jedoch überhaupt kein Grund zum Klagen. „Jeder weiß doch in der Gegenwart, wie das in der Wirtschaft aufgrund des Krieges im Osten, der bekannten Energiekrise und dem gesamten Drumherum verläuft. Wir müssen uns ganz einfach darauf einstellen, dass es nicht mehr so läuft, wie das noch vor wenigen Jahren einfach der Fall gewesen ist. Doch statt zu jammern und zu klagen, sollten wir uns lieber schon jetzt darauf einstellen und freuen, dass wir auch mit dieser Sanierungsmaßnahme wieder die Stadt Hornbach als Wirkungsstätte von Pirminius attraktiver machen. Dabei müssen wir das nicht ganz alleine schultern, sondern sind in enger Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Mobilität aus Kaiserslautern. Freuen wir uns doch über den Baubeginn und blicken positiv in die Zukunft, das wird uch bei diesem Projekt helfen die Schwierigkeiten, die sich ganz gewiss irgendwann während des Bauens einstellen, zu meistern!“